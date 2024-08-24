Следствие ищет возможных сообщников в захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 56

В колонии уже усилили меры безопасности.

Следствие ищет возможных сообщников в захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следствие выясняет, были ли у захватчиков заложников в исправительной колонии под Волгоградом сообщники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — заявил собеседник агентства.

Трагический инцидент произошел днем 23 августа в ИК-19 города Суровикино. Группа заключенных напала на сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) и захватила заложников.

Осужденные были вооружены, поэтому спецназу пришлось брать колонию штурмом. В результате операции все заложники были освобождены. К несчастью, погибли четверо сотрудников колонии.

Правоохранители выясняют, как заключенным удалось завладеть оружием. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Исправительная колония, расположенная в городе Суровикино, является учреждением строго режима, на территории которого содержатся более тысячи заключенных.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из ИК-19. После произошедшего захвата спецназ и сотрудники ФСИН усилили меры безопасности в колонии.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

Последние новости

23:06
«Удивительный человек»: Сиднев об умершем Александре Бялко
22:46
Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции
22:26
Алена Делона похоронили в его поместье в Души
22:06
Захарова высказалась о поздравлении Литвы с днем независимости Украины
21:46
«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
21:26
Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Сейчас читают

«Неоколония в жестком варианте»: эксперт высказался о «независимости» Украины
«Умерла на корточках»: за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове
Выбрался из тени: Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака