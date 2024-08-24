Следствие ищет возможных сообщников в захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом
В колонии уже усилили меры безопасности.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Следствие выясняет, были ли у захватчиков заложников в исправительной колонии под Волгоградом сообщники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — заявил собеседник агентства.
Трагический инцидент произошел днем 23 августа в ИК-19 города Суровикино. Группа заключенных напала на сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) и захватила заложников.
Осужденные были вооружены, поэтому спецназу пришлось брать колонию штурмом. В результате операции все заложники были освобождены. К несчастью, погибли четверо сотрудников колонии.
Правоохранители выясняют, как заключенным удалось завладеть оружием. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Исправительная колония, расположенная в городе Суровикино, является учреждением строго режима, на территории которого содержатся более тысячи заключенных.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из ИК-19. После произошедшего захвата спецназ и сотрудники ФСИН усилили меры безопасности в колонии.
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