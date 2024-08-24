Умер актер из «Мастера и Маргариты» и «Отца Матфея»

Этот артист также известен своими ролями в фильмах «Отель 52» и «Золотая середина».

Актер театра, кино и дубляжа Войцех Пашковский ушел из жизни в возрасте 64 лет. Данная информация появилась в сетевой базе данных польского кино.

Артист родился в Варшаве в 1960 году. Окончил актерский факультет Государственного высшего театрального училища в 1985 году, а его сценический дебют в театре состоялся за год до окончания обучения. В дальнейшем он сотрудничал по меньшей мере с семью театрами Польши.

Фото: Из открытых источников

В арсенале артиста впечатляющее портфолио, включающее роли в таких фильмах, как «Отель 52», «Золотая середина», «Отец Матфей», «Три цвета: Белый», а также радиоспектакли и аудиопостановки по «Мастеру и Маргарите», «Шерлоку Холмсу» и другим. К этому добавляется дубляж десятков мультфильмов и аниме, среди которых и «Покемоны».

Войцех Пашковский посвятил последние годы озвучиванию и дубляжу зарубежных фильмов и видеоигр. Известно, что в 2018 году актер перенес инсульт и из-за этого был вынужден сократить количество проектов.

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