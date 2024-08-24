Лесной пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая локализован

Лесной пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая в Карачаево-Черкесии локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что вертолет Ка-32 при тушении огня сбросил 195 тонн воды. Площадь возгорания в Гоначхирском ущелье ранее достигала 263 гектаров. На борьбу с огнем бросили более 100 пожарных.

О задымлении в Карачаево-Черкессии стало известно 22 августа. Сообщалось, что из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по Тебердинскому национальному парку, где всегда много людей. Стихия застала их врасплох, отдыхающие оказались отрезаны от путей эвакуации. Люди переместились ближе к водоемам и ждали, когда к ним доберутся спасатели.

Позднее туристов вывели из района лесного пожара и доставили к озеру Туманлы-Кель, где не было задымления. Всего эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Туве сейчас тушат три десятка лесных пожаров. Пламя там все ближе подбирается к селам. Ситуация осложняется тем, что доставить в горную тайгу тяжелую технику невозможно, поэтому спасатели работают исключительно вручную, с помощью пил и лопат.

С пожарами в республике борются почти 600 человек — сотрудники МЧС, Авиалесоохраны и добровольцы. На помощь им из Красноярска прибыл самолет-амфибия Бе-200, обрушивающий на горящую тайгу тонны воды.