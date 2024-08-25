«Американской мечты не существует»: почему все больше иностранцев переезжают в Россию

По статистике за 2022 год, российское гражданство получили больше двух тысяч граждан Евросоюза и свыше 250 человек из США.

Американский бунтарь Тофуриус Крейн боролся за свободу слова у себя на Родине, а нашел ее в России. В Москве он живет уже год, и центральный парк Нью-Йорка ему не снится.

«Нет города, похожего на Москву. Москва — лучший город на планете. Она чистая и безопасная. Она прекрасна. Она никогда не спит. Я объездил всю Америку, и меня беспокоит, что так много русских на самом деле купились на голливудскую сказку. Они верили, что Америка — страна богатых людей, страна возможностей, и многие русские приезжают в Америку, и в конечном итоге моют туалеты. Они работают официантами или официантками, работают в детском саду или что-то в этом роде. Американской мечты не существует», — сообщил журналист Тофуриус Крейн.

В американской мечте и в западном образе жизни в целом разочаровались многие. Миграционные потоки в Россию из стран «Большой двадцатки» выравниваются. Все больше граждан Евросоюза и США планируют переехать к нам.

«Если годом ранее миграционный прирост из Китая был сопоставим с индийским, то в текущем году он так же резко сократился и теперь приток, например, в обмене населением из Германии и Латвии — выше», — уверен младший директор отдела суверенных и региональных рейтингов «ЭКСПЕРТ РА» Владислав Бухарский.

В Интернете уже десятки, если не сотни группы, где иностранцы обсуждают переезд в Россию. Как когда-то, в 90-е, русские на кухнях обсуждали переезд на Запад. Вот немецкий чат. Если верить его опросам, то только из Германии готовы уехать 30 тысяч человек.

Это официальная статистика МВД за 2022 год. Российское гражданство получили больше двух тысяч граждан Евросоюза и больше 250 человек из США. Да, это капля в море, но только если смотреть на сухие цифры. Важно, кто приезжает, это бизнесмены, высококвалифицированные специалисты, креативный класс и спортсмены.

Московская область, ферма боксера Кевина Джонсона. Говорит, в России даже коровы лучше, чем в Америке.

«В США коровы гораздо больше. Но только потому, что их кормят стероидами, поэтому они быстро растут. А в России они едят натуральный корм. Они меньше, чем в Америке, зато здоровее», — уверен боксер Кевин Джонсон.

Джонсон родом из штата Нью-Джерси. В детстве он всегда грезил о ферме, но воплотил мечту уже в России. Русская земля стала для него местом силы.

«Когда я впервые попал сюда, я был в полном восторге. Там, откуда я родом, я никогда не слышал такой тишины. Я не видел драк на дорогах с тех пор, как приехал сюда. Там, откуда я родом, каждые пять минут кто-то выскакивает из машины, выхватывает пистолет. Там, откуда я родом, полиция очень жестока, а здесь вы можете обо всем этом забыть», — сообщил боксер Кевин Джонсон.

Итальянцы ценят Россию за легкость ведения бизнеса. Отсутствие очередей в госучреждениях, например, в МФЦ, шокировало Луку Барбиери. В Италии любое посещение чиновников занимает несколько часов, а порой и дней. Ну, конечно, и самые низкие налоги в Европе.

«Тут от 13 до 15%, будет чуть-чуть повыше в следующем году, но, если берем Италию, минимальная ставка там 23%, максимальная 43%. Общая сумма налогов огромная, поэтому тут гораздо проще», — заявил предприниматель Лука Барбиери.

В Россотрудничестве поддерживают новый миграционный тренд. Десять пилотных регионов начинают информационную кампанию по привлечению иностранцев.

«Россия сейчас популярная, это правда. В Россию хотят переехать многие иностранцы. Делается очень много и на законодательном уровне и органами исполнительной власти и региональными властями, чтобы регионы РФ были привлекательными для жизни, для переезда и для работы здесь», — заявила начальник управления по связям с соотечественниками и историко-мемориальной работе «Россотрудничество» Елена Шлинева.

Канон Карита — выпускница Академии Русского Балета в Санкт-Петербурге, родом из Японии, сейчас живет в Воронеже.

«У нас в Японии живет очень много людей, а остров маленький, места вообще не хватает, дорога узкая и все тесно и морально давит. А в России широкие дороги, и здания мне очень нравятся, особенно в Санкт-Петербурге, очень люблю погулять по Невскому проспекту», — рассказала балерина Канон Карита.

Недавно у них с мужем появился долгожданный малыш, и балет временно отошел на второй план.

Французский актер Оливье Сиу тоже недавно получил российский паспорт. Сейчас он ждет список стран, чьи граждане смогут по упрощенке оформить разрешение на временное проживание в России. Желающие переехать из Франции также есть.

«У меня есть друзья, которые уже знают о законе, уже ждут. Через месяц будет список стран, которые могут получить. То есть этот закон ждут во Франции, очень ждут и очень надеются, что Франция станет в списке», — сообщил актер Оливье Сиу.

Свой информационный канал в YouTube для соотечественников ведет и Тофуриус Крейн. Это пошаговая инструкция как сделать визу, долететь до Москвы через Сербию или Турцию. А главное — как побороть страх.

«Я знаю, это страшно. Это очень страшно, поверьте мне, это было самое страшное, что я сделал в своей жизни. Приехать одному в чужую страну, где я не знал, примут ли меня. Но меня приняли. Это удивительно. Им нужно приехать сюда, и я хочу, чтобы они приехали сюда. И весь мой проект нацелен на то, чтобы убедить американцев в том, что тут безопасно», — рассказал журналист Тофуриус Крейн.

На этих кадрах лучшее доказательство слов Тофуриуса. Во время нашего разговора к нему подходили люди, чтобы сфотографироваться и сказать спасибо за смелость говорить правду.