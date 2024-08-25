Номер 900. Мошенники начали подделывать в мессенджерах вызовы от Сбербанка

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Евгения Романова
Евгения Романова 142 0

Юрист Соловьев: мошенники стали подделывать в Viber вызовы с номера Сбербанка

Номер 900. Мошенники начали подделывать в мессенджерах вызовы от Сбербанка

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Следует помнить, что банки, соцслужбы, операторы связи и прочие официальные структуры никогда не звонят через приложения.

Мошенники стали подделывать вызовы в мессенджере Viber с прямого номера Сбербанка 900. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Как объяснил эксперт, когда жертва берет трубку, то робот ему сообщает о прекращении работы онлайн-приложения Сбербанка из-за неправильного действия оператора связи, предлагается дождаться оператора. В этот момент подключается мошенник и старается убедить пользователя переустановить приложение.

«Если раньше звонок поступал с номера с пробелом 90 0, что было лишь похоже на звонок от Сбербанка, то теперь вызовы идут прямо с номера 900. Когда потенциальная жертва поднимает трубку, слышит голос робота», — сказал Соловьев.

При этом, продолжил юрист, злоумышленники не дают проверить приложение банка во время разговора. Они говорят, что пользователь может потерять доступ к деньгам.

В случае «переустановки» приложения по просьбе мошенников жертва потеряет аккаунт на портале «Госуслуги» и доступ к мессенджерам. Там будут рассылаться просьбы о переводе денег на поддельную карту или якобы безопасный счет, а еще вредоносные ссылки.

Следует помнить, что банки, соцслужбы, операторы связи и прочие официальные структуры никогда не звонят через мессенджеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники нашли новый способ получать пароли россиян от «Госуслуг». Уже известно о жертвах этой схемы.

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