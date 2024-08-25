Ощутимая прибавка: каким категориям россиян положена доплата к пенсии

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Евгения Романова
Евгения Романова 110 0

Эксперт Ляшок: некоторые категории россиян имеют право на доплату к пенсии

Ощутимая прибавка: каким категориям россиян положена доплата к пенсии

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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О чем стоит знать?

Российским пенсионерам положена доплата к пенсии, если они содержат нетрудоспособных членов семьи. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости.

В российском законодательстве иждивенцами считаются нетрудоспособные люди на полном содержании. Это несовершеннолетние дети, студенты до 23 лет, учащиеся очно, родители и супруги пенсионного возраста, а также родственники с инвалидностью, не имеющие основного источника дохода.

«Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности. Размер доплаты составляет 1/3 от размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии», — сказал Ляшок.

Размер дополнительной выплаты к пенсии в 2024 году составляет немного более 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца. Причем доплата может устанавливаться максимум за троих нетрудоспособных лиц, хотя получать ее имеют право оба супруга. Чтобы оформить ее, нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд России.

Ранее 5-tv.ru писал, что выплаты за «долгий брак» от государства получат пары, состоящие в браке 50 лет. Прежде такая инициатива действовала в некоторых регионах России, где это позволяет бюджет. Однако сейчас законопроект планируют доработать.

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