Странные записки нашли в квартире мужчины, убившего жену и младенца

Что еще обнаружили правоохранители в жилище?

В квартире мужчины, который, предположительно, выбросил из окна жену и своего малолетнего ребенка, обнаружили записки со странным содержанием. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник рассказал, что правоохранители нашли листки бумаги с бредовыми заметками. Также в квартире обнаружили упаковку от антидепрессантов.

Тела женщины и младенца 2023 года рождения нашли под окнами жилого дома в Москве на улице Красноказарменная 25 августа. При этом в квартире заперся глава семейства, позднее его задержали правоохранители. Известно, что мужчину доставили в медучрежедние.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru показал фото из квартиры. В жилище сейчас погром, вероятно, мужчина выбрасывал и вещи из окна.