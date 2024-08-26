«Молекулы пластика и пыль»: какой вид чая оказался самым опасным

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 76 0

Диетолог Соломатина: пакетированный чай — самый опасный

«Молекулы пластика и пыль»: какой вид чая оказался самым опасным

Фото: www.globallookpress.com / Fred Proksch

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Лучше всего отдавать предпочтение крупнолистовому варианту.

Самым опасным видом чая считается пакетированный, ведь в нем может содержаться пыль самого разного происхождения, молекулы пластика, а также быстрее развивается плесень. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24».

«Поэтому чаем из пакетиков лучше не увлекаться, а использовать только в крайних случаях — в качестве удобного походного варианта», — отметила специалист.

Лучше всего отдавать предпочтение крупнолистовому чаю без примесей мелкого раскрошенного сырья и в прозрачной упаковке. Желательно выбирать зеленый чай. В нем в разы больше концентрации аминокислоты, повышающей работоспособность и помогающей сконцентрироваться.

«Также в зеленом чае больше кофеина, чем в черном, и кого-то он может даже слишком сильно бодрить», — добавила Соломатина.

Однако любой вид чая нужно пить умеренно — не более четырех чашек в день. А хранить его лучше всего в темном и сухом месте.

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