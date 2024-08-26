«О любви к Отечеству»: в Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Музыка гордых»

Проникновенные песни с глубоким смыслом: в Нижнем Новгороде завершился патриотический фестиваль «Музыка гордых». Свое творчество на суд многотысячной аудитории представили молодые таланты. Музыкальные произведения оценивали именитые артисты, которые, в свою очередь, тоже вышли на сцену. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала на грандиозном концерте.

25 тысяч человек подпевают в унисон народные мотивы про родную страну. Патриотическая композиция в жанре фолк — главный хит этого лета.

«У нас это заложено где-то глубоко, и вот сейчас, наконец-то, это возрождается. И мы возвращаемся к своей традиционной культуре», — говорит певица Татьяна Куртукова.

У песни для души нет жанровых границ: это и рок, и русский рэп, и популярные мелодии.

Первый фестиваль патриотической песни «Музыка гордых», организованный фондом Николая Расторгуева и радиостанцией «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Нижегородской области, прошел в одном из самых живописных мест России, где Ока впадает в Волгу, где были яркие нижегородские ярмарки. Здесь поистине русский дух — от истории до современности.

Одна из главных задач фестиваля — найти новые имена, голоса, артистов.

«Запрос на песни о Родине, запрос на внутреннюю гордость, вообще запрос на гордость, что мы гордимся тобой и собой, как в гимне. Вот запрос на такое творчество, на новые имена, мы его почувствовали», — говорит программный директор радиостанции «Гордость» Константин Терехов.

На музыкальный конкурс со всех уголков страны прислали больше 700 заявок.

«Я очень надеюсь, что это перерастет в серьезное народное движение, что все творческие люди нашей страны, особенно, молодые люди, начнут присылать как можно больше своих песен. Они будут вдохновляться самой идеей в любви в своему Отечеству. Не только фронтовая победа нам нужна, хотя она сейчас наиболее актуальна. Нам нужна победа мировоззренческая», — считает лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный.

Жюри выбрало семь самых проникновенных композиций. Песни победителей конкурса — музыкантов из маленьких городов и сел России — будут звучать в эфире федерального радио. И вся страна услышит новые голоса, композиции, написанные не по заказу, не ради коммерческой выгоды, а от всей души, по велению сердца.

Песню Олеся написала, когда муж Владимир уехал на фронт.

«Он две недели не выходил на связь, они попали под обстрел. Все это время я повторяла про себя каждую минуту: „Мое сердце слышит, как он дышит“. Так родилась песня», — говорит лауреат фестиваля «Музыка гордых» Олеся Спиридонова.

Михаил из Йошкар-Олы с начала СВО пишет песни, чтобы поддержать наших ребят.

«Друзья с района, много пацанов ушло, много вернулось. Очень горжусь ими и буду продолжать писать песни им в поддержку. Одним словом можно их назвать — они герои. Поддерживать надо наших пацанов, все будет хорошо, Победа будет за нами, иначе никак», — говорит автор и исполнитель, создатель проекта «Позывной», лауреат фестиваля «Музыка гордых» Михаил Залешин.

Для гордости за свою страну нет возрастных границ. Самому юному победителю конкурса всего десять лет. Диплом коллективу «Это мы» вручил председатель жюри Николай Расторгуев.

Современная патриотическая песня — не лозунги, а музыка поистине народная. Каждую песню группы «Любэ» пели многотысячным хором, ведь слова все знают наизусть.