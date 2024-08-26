Президент Молдавии заразилась коронавирусом

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 48 0

В каком состоянии находится Майя Санду?

Президент Молдавии заразилась коронавирусом

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

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Президент Молдавии Майя Санду заразилась COVID, поэтому не будет участвовать в грядущих памятных мероприятиях, посвященных Дню независимости республики. Об этом лидер государства сообщила на своей странице в социальной сети.

«К сожалению, я заразилась коронавирусом и не смогу принять участие в праздничных мероприятиях ко Дню независимости сегодня и завтра», — заявила Санду в видеообращении.

Лидер Молдавии добавила, что решила остаться дома, чтобы не подвергать окружающих опасности. При этом она чувствует себя хорошо, если не брать в расчет легкую усталость, пояснила Санду.

Праздник в честь Дня независимости Молдавии пройдет 27 августа, мероприятия будут проходить в течение трех дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит в Молдавии перед выборами президента.

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