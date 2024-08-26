Восточный гость: Бурак Озчивит приехал в Альметьевск

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Бурак Озчивит приехал в Альметьевск

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Турецкий актер примет участие в киносъемках.

В Альметьевске — переполох. Сотни поклонниц часами стоят под дверями офиса и мечтают увидеть героя турецких сериалов — Бурака Озчивита. И скоро он порадует их еще одной яркой ролью. В Татарстане проходят съемки новогодней комедии. Как встречали Бурака — расскажет Леонид Клименчук.

Старается сделать селфи с каждым, но желающих слишком много. Звезду турецких сериалов Бурака Озчивита фанаты ждут у входа по несколько часов. Новость о том, что он сейчас в Альметьевске и в перерывах между съемками может прогуляться по городу, заставила собраться у павильонов толпы.

В Татарстан Бурак Озчивит приехал на съемки новогоднего фильма. Тут его и встретили настоящим застольем. Играть ему придется, по большому счету, самого себя — мечту всех девушек.

Несмотря на праздничную атмосферу на съемках, участие зарубежной звезды волновало всех коллег по площадке.

«Я волновалась, как у нас сложится контакт, потому что играть вместе, еще и комедию, нужно очень доверять партнеру. И огромное ему спасибо, потому что он оказался потрясающий парень. У нас еще потрясающий переводчик, который тоже играет переводчика в кино. И у нас такая уже банда, что я, кажется, уже скоро заговорю уже на турецком», — рассказывает Кристина Бабушкина, актриса театра и кино.

Озчивит давно пытается учить русский язык и даже иногда хвастается навыками. Этот ролик он выложил за пару месяцев до приезда, подогревая слухи о предстоящей большой работе в России.

Это третий визит кумира тысяч девушек в Россию. Он уже увидел Москву, Петербург и прямо сейчас по всей видимости осматривает уже достопримечательности Казани.

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Восточный гость: Бурак Озчивит приехал в Альметьевск

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