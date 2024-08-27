Меры приняты: как изменятся цены на бензин этой осенью

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Точка зрения 63 0

Цены на бензин этой осенью не будут превышать ожидания автолюбителей

Меры приняты: как изменятся цены на бензин этой осенью

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Стоимость топлива отчасти связана с мировыми котировками нефти.

Этой осенью цена за литр бензина не будет превышать 60 рублей. Розничные цены на бензин также не подвергнуться сильным изменениям: АИ-95 — 57-59 рублей, АИ-92 –52-54 рубля. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на руководителя отдела по работе с физическими лицами страховой компании Максима Колядова.

По данным эксперта, оптовая стоимость тонны бензина АИ-95 осенью прогнозируется на уровне 74-76 тысяч рублей, а за АИ-92 — 56-58 тысяч рублей.

В России цены на бензин зависят от котировки нефти на мировой арене. Сейчас диапазон цен за один баррель находятся в диапазоне от 79 до 85 долларов. В новом сезоне он может возрасти до 81-86 долларов за баррель, отметил Колядов.

Кроме того, отмечают в издании, в нашей стране, осень — традиционный период профилактических работ на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих фабриках. В это время интенсивность производства топлива снижается. Чтобы не спровоцировать дефицит в стране, правительством был принят ряд мер, одна из которых — запрет на экспорт бензина с 1 августа этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, почему летом нельзя заливать воду в бачок стеклоомывателя.

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