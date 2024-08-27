Студенты рассказали, как знакомятся с будущими однокурсниками

Большинство молодых людей выступает за организацию вузом предварительной встречи поступивших.

Преобладающее количество (86%) первокурсников стремятся заранее узнать, с кем им предстоит учиться в вузе. Это следует из результатов опроса, который провели VK Мессенджер и VK Education.

Исследование проводилось в формате онлайн в августе 2024 года. В нем приняли участие одна тысяча зачисленных в вузы студентов. Результаты опроса имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Выяснилось, что 86% студентов, которые хотят заранее узнать, с кем будут учиться, ищут о них информацию онлайн. Из них 58% изучают профили будущих однокурсников в соцсетях и мессенджерах. При этом 56% хотели бы предварительно пообщаться со студентами в групповых чатах, а 31% — в формате личной переписки.

Также 50% участников опроса высказались о желании встретиться с будущими однокурсниками вживую до начала учебы. Почти половина респондентов выступила за то, чтобы вуз организовал предварительную встречу.

Вместе с тем большинство студентов сказали, что для них важнее всего в онлайн-переписке манера общения собеседника (73%), чувство юмора (66%) и умение понятно доносить свои мысли (60%). На общую грамотность смотрят 56%, на соблюдение сетевого этикета — треть респондентов, а на заполнение профиля — четверть.

Кроме того, с интересом к знакомству со студенческой жизнью относятся 79% участников опроса, с предвкушением 68%, а с радостью — 28%. При этом по 26% респондентов признались, что испытывают тревогу, стеснение и неуверенность. Лишь небольшая доля (10%) студентов со страхом ждут начало учебы.

Особенно тревожность испытывают девушки: 31% против 19% юношей. С радостью же дела обстоят наоборот: с позитивом ждут студенческую жизнь каждый третий молодой человек, а из девушек — каждая четвертая.

Стеснительные студенты в большей степени поступили на технические специальности (33%), а меньше их на естественно-научных (16%).

Помимо этого, 62% студентов назвали организованные вузом мероприятия помощью в адаптации к новой среде для укрепления связей между обучающимися. В то же время 56% предпочли бы неформальные встречи с однокурсниками.

Большинство респондентов вместе с тем высказались, что самым удобным каналом коммуникации для общения с однокурсниками и преподавателями является групповой чат курса в мессенджере. Таким оказалось 54%.

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