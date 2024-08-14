Собянин: педагогика остается популярным направлением в студенческих отрядах

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

В этом году трудовой семестр начался в мае и продлится до конца августа.

Собянин: педагогика остается популярным направлением в студенческих отрядах

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В этом году трудовой семестр Российских студенческих отрядов открылся в мае и продлится до конца августа. Более трех тысяч студентов будут работать в разных регионах и сферах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Педагогика остается неизменно популярным направлением, привлекающим более тысячи студентов. Они занимаются организацией детского отдыха, работают вожатыми, спортивными инструкторами, а также организуют смены и кружки в детских лагерях Подмосковья, Краснодарского края и Крыма.

Молодые строители активно участвуют в проектах различного масштаба, от городских до федеральных и международных.

Например, студенты столичных колледжей уже сегодня задействованы в строительстве и ремонте жилых домов, студенческих общежитий, а также объектов Инновационного кластера «Воробьевы горы», Мосэнерго, Россетей и Московского метрополитена.

Кроме того, выросло число студентов, которые выбирают работу проводника. В этот раз больше 180 участников студенческих отрядов заботятся о пассажирах в поездах дальнего следования.

Студенческие медицинские отряды оказывают помощь в уходе за больными, работая медицинскими сестрами в различных медицинских учреждениях. Например, они трудятся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а также в больницах Новосибирска, Челябинска, Барнаула, Перми и Южно-Сахалинска.

Помимо этого, студенты смогут трудиться в составах сельскохозяйственного, археологического, фармацевтического и многих других отрядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о строительстве станций Троицкой линии метро.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.66
2.71 100.56
3.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:17
Отрубили руку и ногу: изуродованное тело пенсионерки нашли на даче в Подмосковье
17:05
Латышский ультиматум: тысячи россиян могут лишиться ВНЖ в прибалтийской стране
16:56
«Замешаны в деле»: политолог о связи США с атакой ВСУ на Курскую область
16:43
«Готов быть снизу»: Алексей Воробьев вспомнил, как влюбился в поезде
16:30
Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков
16:15
«Просим обратить внимание»: пленные боевики ВСУ заявили о желании перейти на сторону ВС РФ

Сейчас читают

«Воинствующая акушерка»: Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер
Суд признал права на «Белые розы» и еще 22 песни за семьей Юрия Шатунова
«Успех не прощают»: Борис Галкин рассказал, кто довел до смерти его сына
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака