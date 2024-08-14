Собянин: педагогика остается популярным направлением в студенческих отрядах

В этом году трудовой семестр Российских студенческих отрядов открылся в мае и продлится до конца августа. Более трех тысяч студентов будут работать в разных регионах и сферах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Педагогика остается неизменно популярным направлением, привлекающим более тысячи студентов. Они занимаются организацией детского отдыха, работают вожатыми, спортивными инструкторами, а также организуют смены и кружки в детских лагерях Подмосковья, Краснодарского края и Крыма.

Молодые строители активно участвуют в проектах различного масштаба, от городских до федеральных и международных.

Например, студенты столичных колледжей уже сегодня задействованы в строительстве и ремонте жилых домов, студенческих общежитий, а также объектов Инновационного кластера «Воробьевы горы», Мосэнерго, Россетей и Московского метрополитена.

Кроме того, выросло число студентов, которые выбирают работу проводника. В этот раз больше 180 участников студенческих отрядов заботятся о пассажирах в поездах дальнего следования.

Студенческие медицинские отряды оказывают помощь в уходе за больными, работая медицинскими сестрами в различных медицинских учреждениях. Например, они трудятся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а также в больницах Новосибирска, Челябинска, Барнаула, Перми и Южно-Сахалинска.

Помимо этого, студенты смогут трудиться в составах сельскохозяйственного, археологического, фармацевтического и многих других отрядов.

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