Уже на работе: экс-замминистра Бобылева отпустили из полиции после конфликта с курьером

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 188 0

Экс-замглавы Минэнерго Бобылева отпустили из полиции после конфликта с курьером

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Energy Russia; 5-tv.ru

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Чиновник заявил, что готов компенсировать вред, нанесенный пострадавшему.

Бывший замминистра энергетики России Петр Бобылев заявил, что его отпустили из полиции после конфликта с курьером, произошедшего во дворе дома на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мне сейчас самое важное — компенсации этому человеку. Серьезные с его стороны, действительно, большие риски. Я считаю, что он просто сбил на машине ночью. Я в этом полностью уверен. Опасность была реальная», — заявил Бобылев.

По его словам, сейчас он находится на работе.

Накануне стало известно, что Бобылев ударил стеклянной бутылкой по окну боковой водительской двери машины оппонента. Как он позже объяснил в комментарии для 5-tv.ru, конфликт случился из-за того, что курьерский автомобиль мог наехать на человека.

Бобылев подчеркнул, что готов возместить ущерб пострадавшему. Чиновник считает в этой истории главным тот факт, что все остались живы.

Петр Бобылев работает в Минэнерго России с 2010 года. На должность заместителя главы ведомства был назначен в октябре 2021 года. С апреля 2022-го Бобылев возглавляет Департамент развития уголовной промышленности Минэнерго РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, из-за чего произошел конфликт между Бобылев и курьером.

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