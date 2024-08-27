Звезда «Служебного романа» Инна Выходцева госпитализирована в Москве

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 602 0

Что случилось с актрисой?

Звезда «Служебного романа» Инна Выходцева госпитализирована в Москве

Фото: Кадр из к/ф «Служебный роман» реж. Эльдар Рязанов. 1977г

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Заслуженная артистка России, звезда «Служебного романа» Инна Выходцева госпитализирована в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По Предварительным данным, 90-летняя актриса упала и ударилась, в результате чего у нее врачи диагностировали открытую рану головы. Знаменитость забрали в больницу на носилках 25 августа.

Инна Выходцева известна благодаря своим эпизодическим ролям в двух культовых фильмах: «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

Стоит добавить, что в первой картине она сыграла сотрудницу статистического центра Вику Яхонтову, именно там работают главные герои фильма. Во второй она перевоплотилась в режиссера телевидения.

Актриса появлялась и во многих других фильмах, включая экранизацию романа Шолохова «Тихий Дон», а также в фильме «Разгром», снятый по произведению Александра Фадеева. В последней картине Выходцева сыграла главную роль. 

Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 году в Донецке, после окончания школы поступила во ВГИК. Там она обучалась в классах Герасимова и Тамары Макаровой, а в кино она впервые дебютировала в 1957 году — в небольшой роли для «Тихого Дона».

Ранее 5-tv.ru писал, как в 2022 году актриса Инна Выходцева пыталась покончить жизнь самоубийством. В последние годы она вела затворнический образ жизни.

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