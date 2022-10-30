Желала умереть дома: пропавшая Выходцева пыталась покончить жизнь самоубийством

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Сиделка актрисы Инны Выходцевой рассказала о странном поведении актрисы до исчезновения

Желала умереть дома: пропавшая Выходцева пыталась покончить жизнь самоубийством

Фото: Кадр из сериала «Каменская-3»

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Звезда фильма «Москва слезам не верит» до того, как оказалась в больнице, сетовала на сильные головные боли и на то, что ее некие люди хотят упечь в психиатрическую клинику.

История с исчезновением актрисы Инны Выходцевой, сыгравшей в картине «Москва слезам не верит», обрастает все новыми странными подробностями. Оказалось, что за месяц до госпитализации знаменитость пыталась покончить жизнь самоубийством, выпив 40 таблеток.

В последние годы Выходцева вела затворнический образ жизни. Супруга Льва Полякова она похоронила еще в 2001 году, а единственный сын в 1998-м без вести пропал. За актрисой присматривали друзья, а недавно она наняла сиделку Гулю. По словам женщины, за месяц до госпитализации артистка жаловалась на головную боль и преследование некими людьми. Мол, они хотят отправить актрису в психиатрическую клинику. Чтобы якобы ее не забрали, артистка наглоталась таблеток.

«Дайте мне умереть дома», — рассказала сиделка в одной из программ на НТВ слова Выходцевой.

В больнице актрису навещал племянник Евгений, на которого актриса переписала московскую квартиру стоимостью десять миллионов рублей. А после выписки она уехала вместе с мужчиной в неизвестном направлении. При этом вела себя странно: отворачивалась и ни с кем не хотела разговаривать. У некоторых даже возникло ощущение, что женщина не отдавала отчет своим действиям и, возможно, сейчас она находится в психиатрической клинике.

По словам Гули, она пыталась поговорить с Евгением: звонила, писала ему. Но мужчина лишь сухо отвечал, что с Выходцевой все хорошо. Исчезновением актрисы уже заинтересовались правоохранительные органы.

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