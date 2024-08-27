В петрушке вся сила, брат: названы суперфуды для повышения мужской потенции

Стрессы, курение, гаджеты и неправильное питание буквально убивают мужское здоровье. К счастью, есть продукты, которые помогут исправить ситуацию.

Многочисленные исследования доказали благотворное влияние ряда продуктов растительного происхождения на мужскую потенцию и репродуктивное здоровье в целом. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Есть исследования о влиянии продуктов на потенцию, подвижность сперматозоидов, улучшение эндотелия. Были исследования по поводу влияния ликопина, содержащегося в томатах, на улучшение репродуктивной функции мужчин. И, действительно, были получены очень обнадеживающие результаты», — отметила она.

По словам эксперта, механизм воздействия ликопина на мужскую потенцию, предположительно, связан с мощной способностью этого красного пигмента нейтрализовать свободные радикалы. Как следствие — активизировать обмен веществ и ускорять восстановление клеток.

«Сейчас жизнь изобилует стрессами, которые усугубляются курением, ионизирующим излучением гаджетов, неправильным питанием, приемом лекарств. Собственная оксидантная система со всем этим справиться не может, что ведет к снижению репродуктивных функций мужчины. Ликопин в этом случае несет сразу несколько функций: понижает воспаление, улучшает сосуды и их снабжение кровью. А это является основным фактором наличия потенции», — пояснила Соломатина.

Она добавила, что ликопин также улучшает питание определенных отделов головного мозга, отвечающих за половое влечение, и качество сперматозоидов.

«Сперматозоиды — их подвижность, структура, форма — тоже зависят от наличия достаточного количества оксидантов. Потому что, если идет повреждение, они теряют нормальную форму и активность», — отметила врач.

По словам Соломатиной, те участники исследований, которые получали в достаточном количестве ликопин из томатов, имели большее количество подвижных сперматозоидов.

Помимо томатов, полезными свойствами для мужского здоровья изобилует сельдерей. Этот овощ содержит андростерон — феромон, который повышает маскулизацию и половое влечение.

Настоящий суперфуд для улучшения мужской потенции — это обычная петрушка. Она содержит огромное количество калия, который оказывает мочегонный эффект и, соответственно, предотвращает развитие инфекции в мочевыводящих путях. Кроме того, большое количество витамина С наделяет петрушку мощным антиоксидантным эффектом.

Также к числу полезных для мужчин продуктов Соломатина отнесла зеленый чай. Помимо большого количества все тех же антиоксидантов, он улучшает сосудистую систему, кровообращение, понижает окислительный стресс, а также успокаивает и в то же время тонизирует и улучшает энергообмен.

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