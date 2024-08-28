Защиту интересов России в Арктике обсудили на первом заседании Морской коллегии

Освоение транспортно-логистического потенциала Севморпути — это один из важнейших приоритетов развития России. Об этом на первом заседании Морской коллегии заявил помощник президента Николай Патрушев. Он обратил внимание, что ситуация в этой зоне становится все более напряженной и необходимо нейтрализовать угрозы, связанные с наращиванием военного присутствия иностранных государств в Заполярье.

«США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам мирового океана. Лишить или ограничить наши возможности использовать морские транспортные коммуникации, наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России. Политика западных стран также нацелена на сдерживание морской экономической деятельности России», — заявил Патрушев.

Американское издание The American Conservative пишет, что соперничество с Москвой в этом регионе может стать крайне сложной и дорогостоящей затеей. Автор статьи призывает Вашингтон и альянс НАТО вместо противостояния перейти к взаимодействию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев назвал основные задачи созданной Морской коллегии РФ.