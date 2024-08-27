Привычка или стресс? Почему ночью тянет поесть

Чтобы справиться с ночным жором, необходимо определить его причину.

Желание перекусить поздно вечером или ночью возникает по нескольким причинам, одна из которых — стресс. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на экспертов.

Так, если человек в течение дня пребывал в напряжении, то к ночи организм потребует еды в качестве вознаграждения. Чтобы этого не произошло, нужно стараться не пренебрегать дневными приемами пищи, в каком бы цейтноте вы ни находились.

Еще одна причина ночного жора — упадок сил и нехватка энергии. Если не принимать пищу в течение дня, то к вечеру организм просто выдохнется и потребует «подзарядки».

Недостаточное потребление воды тоже может стать причиной непреодолимой ночной тяги к холодильнику. Дело в том, объясняют специалисты, что на физиологическом уровне голод и жажда почти не отличаются друг от друга.

Наконец, желание поесть может объясняться сформировавшейся привычкой. Скажем, если для вас в порядке вещей перед сном смотреть сериал и есть мороженное или попкорн, то всякий раз в аналогичной ситуации мозг будет требовать вкусняшек.

Как отучиться есть ночью?

Предотвратить ночной голод помогут прогулка или чтение книги перед сном. Так вы настроитесь на отдых.

Если после этого не получается заснуть от чувства голода, то нужно сначала выпить полстакана воды. Если и это не поможет, то можно съесть что-нибудь низкокалорийное, например, немного нежирного йогурта или творога.

В том случае, если желание поесть ночью стало посещать вас недавно, эксперты советуют обратиться к гастроэнтерологу. Не исключено, что у вас появился или обострился гастрит, поскольку ноющие боли в желудке, возникающие при этом заболевании, нередко принимают за чувство голода.

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