При чем тут Россия? Самое популярное блюдо в Великобритании подорожало в два раза

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

Британское блюдо fish&chips подорожало более чем на 50% за пять лет

При чем тут Россия? Самое популярное блюдо в Великобритании подорожало в два раза

Фото: www.globallookpress.com / ren

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Аналитики называют несколько причин роста цен.

Самое популярное блюдо в Великобритании — треска с жареным картофелем (fish& chips) — за последние пять лет подорожало более чем на 50%. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на данные управления национальной статистики (ONS).

Сейчас тарелка этого блюда, которое в основном подают в заведениях быстрого питания, обойдется примерно в десять фунтов стерлингов (1200 рублей). В среднем летом 2024 года его можно было купить за 9,88 фунтов стерлингов (1188 рублей), в то время как в аналогичном периоде 2019 года цена fish& chips составляла 6,48 местной валюты (780 рублей).

По словам аналитиков, бешеный рост цен в Великобритании связан со стоимостью энергоносителей. К тому же, в марте 2022-го из-за начала российской спецоперации на Украине были введены пошлины в 35% на импорт морепродуктов из РФ, что привело к подорожанию рыбы.

Эксперты также связывают рост цен с инфляцией, которая вызвана, среди прочего, существенным изменением климата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания вынашивала враждебные планы в отношении России еще в 1940 году. Реализовать задуманное ей помешала Германия.

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