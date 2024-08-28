Обманутая мошенниками Лариса Долина продает квартиру в Юрмале

Певица Лариса Долина продает недвижимость в Юрмале. Об этом она сообщила на вечеринке журнала Hello! в рамках международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Композитор Игорь Крутой, поднявшись на сцену с приветственным словом, стал вспоминать старые времена, когда конкурс проходил на Рижском взморье, и многие артисты скупали там квартиры.

Потом он обратился к Долиной, спросив, есть ли у нее там недвижимость.

«Есть, пытаюсь продать. Меня же там запретили вообще на всю жизнь», — ответила Долина с грустной усмешкой.

Возможно так Народная артистка России пытается возместить и денежные потери после скандала с мошенниками. История с ее обманом стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.

Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине. Позже эту информацию предварительно подтвердили правоохранители.

Как уточнили в МВД России, Долиной позвонили по телефону, представившись работниками спецслужб, и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести деньги на указанный мошенниками счет, а также продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Дубцова стала жертвой мошенников.