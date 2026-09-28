«Нужна реклама»: солист «Иванушек» Андреев о том, когда они соберут стадион

Певец Кирилл Андреев: «Иванушки» выступят на стадионе в Москве в 2027 году

Большой концерт группы «Иванушки» состоится на московском стадионе «Лужники» в 2027 году, однако полный зал им удастся собрать лишь при одном условии — хорошей рекламе. Об этом заявил Кирилл Андреев.

«В следующем году, дай Бог. <…> Потому что нужна хорошая реклама», — сказал артист в беседе с ведущей проекта «Нетленка» Тутте Ларсен, отвечая на ее вопрос.

Как пишет «Абзац», Кирилл Андреев также добавил, что музыкальный материал для столь масштабного концерта у «Иванушек» есть. Кроме того, не исключено, что скоро они выпустят новые песни.

Еще солист «Иванушек» рассказал, что коллектив пользуется особой популярностью у молодежи. Чему он, как и его коллеги по сцене, безусловно, рады.

Ранее стало известно о том, что народный артист России Игорь Матвиенко задумался о создании нового музыкального коллектива «Аленушки» с участницами, которые внешне будут похожи на солистов группы «Иванушки International». По словам продюсера, двух подходящих девушек ему уже удалось найти во время кастинга для другого проекта. Одна из них — копия Андрея Григорьева-Апполонова.

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