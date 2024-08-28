Вратарь Сафонов задолжал дочери 60 миллионов

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов уклонялся от уплаты алиментов и задолжал своей дочери Майи от бывшей супруги Анастасии Казачек 60 миллионов рублей. Сумма была рассчитана судебными приставами за весь период неуплаты, объяснила 5-tv.ru адвокат Анастасии Сафоновой Ксения Казачек.

«70% от ежемесячных платежей будут переводиться сразу на накопительный детский счет (открытый на имя ребенка), а 30% на ежедневные траты», — уточнила юрист.

Суд обязал Сафонова выплачивать бывшей жене 25% от доходов в качестве алиментов на дочь. Супруги на настоящий момент продолжают делить имущество.

О разводе пары стало известно в октябре 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФНС заблокировала счета российской компании экс-футболиста «Спартака» Промеса. Указывается, что компания, специализирующаяся на продаже посуды, несколько лет назад сменила название. Также у фирмы накопились штрафы, из-за которых началось исполнительное производство.