Вратарь Сафонов задолжал дочери 60 миллионов

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 28 0

Спортсмен уклонялся от оплаты алиментов.

Вратарь Сафонов задолжал дочери 60 миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey

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Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов уклонялся от уплаты алиментов и задолжал своей дочери Майи от бывшей супруги Анастасии Казачек 60 миллионов рублей. Сумма была рассчитана судебными приставами за весь период неуплаты, объяснила 5-tv.ru адвокат Анастасии Сафоновой Ксения Казачек.

«70% от ежемесячных платежей будут переводиться сразу на накопительный детский счет (открытый на имя ребенка), а 30% на ежедневные траты», — уточнила юрист.

Суд обязал Сафонова выплачивать бывшей жене 25% от доходов в качестве алиментов на дочь. Супруги на настоящий момент продолжают делить имущество.

О разводе пары стало известно в октябре 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФНС заблокировала счета российской компании экс-футболиста «Спартака» Промеса. Указывается, что компания, специализирующаяся на продаже посуды, несколько лет назад сменила название. Также у фирмы накопились штрафы, из-за которых началось исполнительное производство.

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