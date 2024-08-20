ФНС заблокировала счета российской компании экс-футболиста «Спартака» Промеса

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Фирма специализируется на продаже посуды.

ФНС заблокировала счета российской компании экс-футболиста «Спартака» Промеса

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Счета российской компании бывшего футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом говорится в данных СПАРК.

Указывается, что компания, специализирующаяся на продаже посуды, несколько лет назад сменила название. Также у фирмы накопились штрафы, из-за которых началось исполнительное производство. В результате ФНС приняла решение арестовать ее счета.

Задержание Квинси Промеса

Спортсмен был задержан в международном аэропорту ОАЭ 29 февраля. Причиной стал тот факт, что Промес, как заявляли правоохранители, устроил аварию на дороге и покинул место ДТП. Через две недели после задержания он был арестован.

При этом запрос на выдачу футболиста сделала прокуратура Нидерландов, где он осужден на шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. По версии следствия, спортсмену принадлежали партии наркотических веществ, которые были перехвачены в 2020-м в бельгийском порту.

Стоит отметить, что власти ОАЭ не делали никаких официальный заявлений касательно возможной выдачи Промеса правоохранителям Нидерландов. В мае футболиста освободили из-под стражи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Спартаке» рассказали, когда Промес вернется в Россию.

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