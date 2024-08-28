В шаге от диабета: какую опасность на самом деле несут «полезные» перекусы

Нутрициолог Жигунова: перекусы могут привести к возникновению диабета
Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
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И кому точно стоит их избегать?
Такие перекусы между основными приемами пищи как батончики или йогурты могут привести к набору лишнего веса и даже серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с URA.RU предупредила нутрициолог Анастасия Жигунова.
По ее словам, хоть эти продукты и считаются полезными, зачастую содержат в себе и вредные вещества. Например, в питьевые йогурты или батончики-мюсли добавляется фруктоза, которая негативно влияет на уровень сахара в крови. В результате человек чувствует слабость и сильный голод. А частые скачки инсулина приводят к нарушению углеводного обмена и становятся причиной сахарного диабета.
Жигунова отмечает, что перекусы в целом необходимы только профессиональным спортсменам или людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Остальным же необходимо устраивать три полноценных приема пищи — завтрак, обед и ужин, между которыми должен быть перерыв как минимум в три часа. Если же захочется есть раньше, значит, предыдущая трапеза была несбалансированной.
«Если планировать приемы пищи заранее, можно уберечься от вредной еды. А всем, кто хочет похудеть, лучше не перекусывать, а сбалансировать приемы пиши. Если захотелось есть не вовремя, выпейте неторопливо стакан теплой воды, иногда жажда маскируется под чувством голода», — рекомендует нутрициолог.
Если же перекус все-таки необходим, лучше всего остановить свой выбор на овощах, орехах, фруктах и ягодах.
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