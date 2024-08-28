Не польза, а вред: неправильная диета может привести к плачевным последствиям

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

Эндокринолог Табеева: неправильная диета может серьезно навредить здоровью

Не польза, а вред: неправильная диета может привести к плачевным последствиям

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Почему перед похуданием обязательно консультироваться со специалистом?

Некоторые диеты способны нанести непоправимый вред организму и серьезно подорвать здоровье. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала эндокринолог Камиля Табеева.

По ее словам, сбрасывать вес необходимо строго под контролем специалиста и только после сдачи всех необходимых анализов. Ведь зачастую при попытках похудеть самостоятельно люди перестают употреблять продукты, богатые важными для здоровья микроэлементами.

Например, человек с дефицитом железа в организме отказывается от мяса. Этим он добьется только ухудшения самочувствия и замедления процесса обмена веществ, а лишний вес в итоге может лишь прибавиться.

«Если человек постоянно ощущает чувство голода и желание спать, это повод насторожиться: эти сигналы организма говорят о том, что процесс снижения веса идет неправильно. Помните: во время эффективной диеты человек не должен быть постоянно голодным, питание должно быть нормальным и сбалансированным. А если он просыпается и засыпает с мыслями о еде, то что-то явно идет не так», — объяснила эксперт.

Более того, неправильно подобранная диета может стать причиной повышенной тревожности, раздражительности и проблем со сном. В то время как грамотно подобранный режим питания может без труда поддерживаться годами, гарантируя человеку стабильно хорошее самочувствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько калорий в маслинах и оливках.

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