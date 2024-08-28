Гранаты, автоматы АК-74: что спрятали в схроне готовившие в Ингушетии теракты боевики

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 46 0

Появились кадры со схроном боевиков, готовивших теракты в Ингушетии

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тайник с оружием они оборудовали в лесу.

Боевики, которые собирались совершить серию терактов в Ингушетии, оборудовали схрон. Кадры с места, где был спрятан тайник, имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Схрон боевиков, намеревавшихся устроить нападение на церкви и силовиков, обнаружен в лесной местности. В нем находился арсенал для совершения противоправных действий.

Как рассказал источник 5-tv.ru, этот тайник находится неподалеку от села Алхасты. В схроне боевики спрятали гранаты, два автомата АК-74, еще столько же пистолетов Макарова, гранатомет и самодельную взрывчатку мощностью три килограмма в тротиловом эквиваленте.

Прежде сообщалось, что ФСБ задержала шесть человек, готовивших нападения на церкви и силовиков в Ингушетии. Взяли боевиков в городе Назрань и селе Кантышево. В ходе обысков у них нашли самодельное взрывное устройство, оружие, символику террористической организации и носители информации с инструкциями по ведению боевых действий.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что боевики собирались повторить уже совершенный теракт в Дагестане. Из-за произошедших в республике событий в июне погибли 22 человека, включая силовиков и священника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные в Ингушетии боевики являются сторонниками «Исламского государства»*. Подозреваемые рассказали о кураторах из-за рубежа и своих преступных намерениях, которые они собрались реализовать на территории региона.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

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