Схроны с оружием и взрывчаткой: задержанные в Ингушетии являются сторонниками ИГ*

Подозреваемые рассказали о кураторах из-за рубежа и своих преступных намерениях, которые они собрались реализовать на территории региона.

В Ингушетии предотвратили теракт в церкви. Пособников международных террористов задержали. Шесть человек готовили нападение, у них дома было оружие, в тайниках в лесу спрятана взрывчатка. Вербовали их псевдоимамы, участники запрещенных в России организаций.

Кто курирует все эти операции в регионах, как выходят на след преступников и что они рассказывают на допросах? Все подробности собрал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Оперативная съемка работы сотрудников ФСБ: цель силовиков — злоумышленники, которые готовили массовые убийства. Спустя несколько минут преступники уже стоят лицом к стенке.

Обыски по местам жительства подтверждают намерения задержанных. В арсенале — ножи и огнестрельное оружие. Уже на допросе те, кто планировал пустить их в ход против мирных жителей, оправдывались: им запудрили голову в Интернете. Но, по нашим данным, шесть задержанных в Ингушетии — члены спящей ячейки «Исламского государства»*, давшие присягу ее главарю.

«Когда я слушал лекции, я хотел выйти на путь джихад. Потом я в соцсетях призываю на джихад», — рассказывает один из задержанных.

Одна из таких лекций, о которых рассказывают приверженцы экстремистской идеологии: на экране — блогер, который выдает себя за имама. Радикальный исламист открытым текстом призывает к расправам, ловко жонглируя цитатами из Священного писания, но подменяя понятия, чтобы посеять раздор в нашей стране. Сам он вещает из-за рубежа. Призывает ломать и выкидывать иконы — речь о религиозной атрибутике.

По данным ФСБ РФ, теракт планировался в православной церкви.

«Ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа», — говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Ингушетия Саварбек Дахкильгов.

Следователи выяснили, что действия задержанных координировали из-за рубежа. Один из них пытался скрыться, облачившись в женскую одежду.

Один из злоумышленников показывает схрон с оружием. Хорошо замаскированы автоматы, гранаты и гранатометы, а также компоненты взрывных устройств. Бомбу мощностью три килограмма в тротиловом эквиваленте силовики уничтожили на месте. Взрыв был мощный, а это значит: если бы задержанные довели свое дело до конца, не избежать было бы десятков жертв.

«Потом я познакомился с Муслимом, он находится в Сирии, и он сказал нам о месте нападения: город Сунжа в республике Ингушетия. Поджечь церковь и напасть на сотрудников. Для этого он даст нам оружие и средства поджога и где его забрать», — рассказывает на допросе один из задержанных.

По похожей схеме действовали и задержанные ранее в Каспийске трое приверженцев запрещенной организации. Они тоже хотели напасть на православную церковь, а также на правоохранителей. И снова — курировали их из-за рубежа.

Постоянные публичные призывы в информационном пространстве направлены, в основном, на Северо-Кавказский федеральный округ. Светские законы пытаются заменить нормами шариата, и посеять в обществе раздор, считают эксперты.

«Работа, в первую очередь, направлена на молодежь. Работа информационного характера, пропагандистская, подрывная. А после того, как началась СВО, она еще больше усилилась, в разы. И ведется она посредством влияния на подростков, в первую очередь», — говорит криминалист Михаил Игнатов.

Информация, добытая в ходе следствия, поможет выйти и на кураторов.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России