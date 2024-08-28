Составляющая успеха: технологии «Росатома» помогли Конюхову установить рекорд

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Технологии «Росатома» помогли Конюхову установить рекорд

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Тимин; 5-tv.ru

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Предприятие представило «материал будущего» для паралета путешественника.

Федор Конюхов раскрыл секрет своего успеха — путешественнику помогли технологии «Росатома». Об этом он рассказал во время визита на предприятие, где работали над его паралетом.

Композитный дивизион произвел «материал будущего», отличающийся легкостью и, при этом, повышенной прочностью. Из него был выполнен уникальный обтекатель со встроенными топливными баками.

На этом мотопараплане Конюхов вместе с напарником установил мировой рекорд. Команда добралась до Северного полюса. Отправной точкой стал архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда пилотов доставил атомный ледокол.

«Два года назад делали попытку, но не смогли долететь, потому что у нас не было обтекателя, так сказать, гондолы или кабины. Те же баки у нас были алюминиевые, а сейчас из углепластика. Они прочнее, и по весу взяли больше, и таким образом мы смогли осуществить», — говорит путешественник.

Росатом активно развивает производство композитных материалов из углеродного волокна. Возможности применения очень широкие — от авиастроения до изготовления спортивного инвентаря — хоккейных клюшек, например.

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