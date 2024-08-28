Пырнули ножом и скрылись: задержаны подозреваемые в покушении на таксиста

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 56 0

В Балашихе задержали двух подозреваемых в покушении на убийство таксиста

Пырнули ножом и скрылись: задержаны подозреваемые в покушении на таксиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За жизнь водителя борются врачи.

Правоохранители задержали в городе Балашиха Московской области двух подозреваемых в покушении на убийство таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Telegram / ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl; 5-tv.ru

«В ночь с 23 на 24 августа 2024 года в автомобиле такси, припаркованном на проезжей части по улице Советская в городе Балашихе обнаружен в бессознательном состоянии водитель с проникающей раной шеи. При госпитализации мужчина успел сообщить о том, что стал жертвой двух молодых пассажиров», — напомнили в Telegram-канале ведомства.

Как удалось остановить следствию, двое задержанных сели в автомобиль к таксисту и проследовали с ним до Балашихи. На месте между водителем и пассажирами завязался конфликт из-за оплаты, в результате которого один из мужчин ударил таксиста ножом в шею. Пострадавший оказал сопротивление преступникам и выбил нож из их рук, после чего подозреваемые скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Таксист находится в больнице в тяжелом состоянии, за его жизнь до сих пор борются врачи.

Следствие планирует объявить о мере пресечения для подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест обвиняемому в покушении на писателя Прилепина.

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
91.44
-0.04 102.08
-0.21
Новые знакомства и укрепление связей: китайский гороскоп на сентябрь 2024...

Последние новости

22:40
Смерть ребенка: Генпрокуратуру просят заблокировать стримера Mellstroy
22:37
Павел Дуров проведет ночь в камере в здании суда
22:20
В Париже полицейские прервали одиночный пикет россиянина в поддержку Дурова около суда
22:00
«Нет слов»: у Павла Мамаева родился сын
21:40
«Ковровые санкции»: почему Россия закрыла въезд в страну 92 гражданам США
21:19
«Урвать лучшую цену»: когда в России начнется Черная пятница и как не стать ее жертвой

Сейчас читают

Китай — Россия — Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
Судьба решится уже сегодня: что происходит у суда, в который доставили Дурова
Лихорадка Западного Нила в России: что это за болезнь и насколько она опасна
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2