Как бы Киев не пытался отвлечь внимание армии России на другие части фронта, Москва продолжает выполнять цели СВО.

Вооруженные силы России продвигаются в направлении Красноармейска (на Украине называют Покровском) в подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн.

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска. Россияне добиваются там определенных успехов. Они могут взять Покровск», — сказал он на конференции по национальной безопасности и разведке США, которая транслировалась на C-SPAN.

Прежде на Западе назвали тяжелой ситуацию для ВСУ под Красноармейском. Украинские войска испытывают нехватку личного состава. Киевскому режиму пришлось задействовать свои лучшие резервы из-за успешного наступления армии России.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали Курскую область для отвлечения ВС России от Покровска. Впрочем, главком украинских войск Александр Сырский уже признал, что РФ вовремя разгадала планы киевского режима.