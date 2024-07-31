Киевскому режиму пришлось задействовать свои лучшие резервы из-за успешного наступления армии России.

Украинская армия находится в тяжелом положении под Красноармейском из-за острой нехватки личного состава. Об этом сообщает издание IDNES.

«Украине не хватает военных, и это наиболее очевидно на поле боя к северо-западу от Авдеевки. Здесь русские продвигаются вдоль железнодорожной линии со скоростью около километра в день и уже видят стратегический город Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.)», — заявил автор статьи в чешском издании.

Отмечается, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не хватает именно специалистов. В последние месяцы киевскому режиму пришлось задействовать свои лучшие резервы из-за активного и успешного наступления армии России.

Как пишет IDNES, совсем скоро ВСУ могут утратить свои ключевые позиции на донецком направлении.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 400 тысяч контрактникам на СВО.