Миссия провалена: главком ВСУ назвал цель вторжения в Курскую область

Впрочем, Александр Сырский уже признал, что Россия вовремя разгадала планы киевского режима.

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область было отвлекающим маневром, чтобы армия России сосредоточила свои значительные силы в этом районе, оставив без большого внимания красноармейское (покровское) направление. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.

«Одной из задач проведения операции на курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского, кураховского направления», — сказал он.

Однако Сырский признал, что Россия смогла разгадать его планы, поэтому «сосредотачивает основные усилия» в районе Покровска. При этом ситуация на данном направлении остается сложной для войск Украины.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС. Он находится с рабочим визитом в Курской области. По его словам, помимо атаки на станцию в центре внимания находится наличие боевых действий недалеко от нее.