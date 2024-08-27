Миссия провалена: главком ВСУ назвал цель вторжения в Курскую область
Сырский: ВСУ атаковали Курскую область для отвлечения ВС России от Покровска
Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Впрочем, Александр Сырский уже признал, что Россия вовремя разгадала планы киевского режима.
Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область было отвлекающим маневром, чтобы армия России сосредоточила свои значительные силы в этом районе, оставив без большого внимания красноармейское (покровское) направление. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.
«Одной из задач проведения операции на курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского, кураховского направления», — сказал он.
Однако Сырский признал, что Россия смогла разгадать его планы, поэтому «сосредотачивает основные усилия» в районе Покровска. При этом ситуация на данном направлении остается сложной для войск Украины.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС. Он находится с рабочим визитом в Курской области. По его словам, помимо атаки на станцию в центре внимания находится наличие боевых действий недалеко от нее.
- 27 авг
- В МАГАТЭ признали «непоправимую опасность» атаки на Курскую АЭС
- 27 авг
- До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
- 27 авг
- «Мы не смогли»: американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ
- 27 авг
- Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС
- 27 авг
- Вместе с главой МАГАТЭ к Курской АЭС прибыли десятки иностранных журналистов
- 27 авг
- В США обвинили Украину в пересечении «красных линий» при атаке на Курскую область
- 27 авг
- Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Курчатов для оценки обстановки на Курской АЭС
- 27 авг
- ФСБ возбудила дела против семи проникших в Суджу иностранных журналистов
- 27 авг
- «Некуда было бежать»: украинский пленный рассказал об обмане командования ВСУ
- 27 авг
- Важные решения: Терроборону приграничья профинансирует федеральный бюджет
Читайте также
69%
-0.29 102.29
-0.20
Нашли ошибку?