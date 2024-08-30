Проверяйте чаты и ограничьте доступ к данным: безопасность для детей в интернете

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 37 0

Правила, которые помогут сделать пребывания ребенка в интернете безопасным и успокоят родителей.

Проверяйте чаты и ограничьте доступ к данным: безопасность для детей в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

Перед началом учебного года каждый родитель начинает переживать не только за успеваемость ребенка, но и за его безопасность в интернете. Новые одноклассники, группы и прочие онлайн-чаты могут стать причиной взлома данных или пропажи школьника. Ведь ребенок не всегда может понять, когда его хотят обмануть. Чтобы обеспечить безопасность в цифровом пространстве, KP.RU подготовили чек-лист из трех правил, которые защитят данные ребенка.

Защита детей от незнакомцев

Современные дети часто знакомиться в онлайн-группах и чатах по интересам. В некоторые чаты могут добавляться все люди, например: школьники которым интересна математика и взрослые люди, которым интересны эти школьники. Оградить ребенка от подобных людей стоит использовать проверенные чаты, в которые можно вступить только после проверки личности пользователя. 

Безопасное общение

Чтобы вашему ребенку не писали подозрительные личности, поставьте в его профиле разрешение писать только друзьям. Так ему смогут писать только те люди, которые находятся у него в друзьях.

Сохранность личных данных

Проверьте какую информацию о ребенке видят другие пользователи. Могут ли они узнать его номер, школу и домашний адрес. Если необходимо, скройте эти данные в настройках личного профиля. Оставьте их открытыми только для друзей или конкретного круга лиц.

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