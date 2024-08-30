Ядерному суверенитету России — 75 лет. В этот день в 1949 году наша страна впервые испытала атомную бомбу, получив статус ядерной державы.

Разработка оружия дала мощнейший импульс всей отечественной науке и позволила развивать, в том числе, и мирные технологии. О том, над чем ученые и инженеры работают сейчас — рассказали на торжествах на ВДНХ в павильоне «Атом». Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь — услышал.

В 7 часов утра 29 августа 1949 года мир изменился — монополия США на владение атомным оружием закончилась. СССР испытал свою первую атомную бомбу.

Советский Союз на новом полигоне в Семипалатинске провел испытание бомбы, а заодно изучил влияние ее взрыва на здания, сооружения и живых существ. А вот американцы свое оружие проверили, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки.

Советские ученые в Семипалатинске использовали только сердцевину изделия. Корпус остался цел и до сих пор хранится в Сарове. Его копия есть в Москве на ВДНХ в павильоне «Атом».

Маленький блестящий шарик размером меньше ладони и весом более шести килограммов — то самое «сердце» первой советской атомной бомбы, над которой работала вся страна. РДС-1. Модель, конечно, в десятки раз больше плутониевого ядра.

Здесь же, в день 75-летия вступления России в атомную эру, собрались те, кто двигает ядерную сферу вперед. Приветствие от Владимира Путина передал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Отрадно, что нынешнее поколение российских атомщиков бережно хранит славные традиции и интеллектуальное наследие предшественников, постоянно обогащает их, деятельно участвует в решении важнейших государственных задач. Желаю вам новых успехов и всего самого доброго», — зачитал Кириенко приветствие Владимира Путина.

Сергей Кириенко много лет возглавлял «Росатом» и рассказал об одном из экспериментов. Около десяти лет назад нынешних атомщиков попросили, используя весь накопленный опыт и современное оборудование, в том числе суперкомпьютеры, улучшить конструкцию первой советской атомной бомбы. Результат фантастический.

«Проработав над этим достаточное количество времени, улучшение составило чуть более 20%. На самом деле повысить качество первого изделия со всеми современными технологиями удалось в пределах погрешности», — рассказал Кириенко.

Это притом что СССР над созданием своей бомбы работал сразу после Великой Отечественной войны. Промышленность была в страшном упадке, рабочей силы не хватало, а закончить разработку нужно было до того, как США смогут воплотить свои угрозы об атомном уничтожении Советского Союза. Конечно, помощь разведчиков оказалась неоценимой.

«Руководство Советского Союза получило детальное описание первой американской атомной бомбы за 12 дней до ее полной сборки. К концу войны наша разведка практически в полном объеме владела информацией о текущем состоянии атомных проектов по всему миру», — рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сегодня российская атомная сфера не просто догнала американскую, оставила далеко позади ее и, вообще, все мировые ядерные научные центры. Российские специалисты сейчас строят станции по всему миру, теперь учатся у нас.

«Даже не боимся конкуренции, потому что пока мы обучаем сегодняшним технологиям наших партнеров, наши ученые, конечно, шагают вперед. Уже не о технологическом суверенитете, а о технологическом лидерстве мы говорим», — отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Полный ядерный цикл, то есть безотходное использование атомной энергетики, воплощается именно в России. Остальные страны даже далеки от подобной технологии, а у нас уже строится реактор. И все это началось с советского атомного проекта, результатом которого стал взрыв бомбы РДС-1 под Семипалатинском.