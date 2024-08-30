Новейшие разработки и передовые достижения: в Новосибирске проходит форум «Технопром»

Новейшие разработки отечественных инженеров и конструкторов в эти дни можно увидеть в Новосибирске. В городе ученых проходит традиционный форум «Технопром».

Передовые достижения, призванные обеспечить технологическое лидерство страны, представили несколько тысяч участников. Самые интересные новинки оценила корреспондент «Известий» Елена Хмура.

На новосибирском форуме «Технопром» сегодня не только обсуждают передовые технологии, а еще и показывают. Например, эта нейронная сеть новосибирских разработчиков вскоре будет отвечать за безопасность городов.

«В дальнейшем мы собираемся определять поведение человека, в частности агрессивное. То есть в толпе детектор определил какое-то нежелательное поведение и уже сообщил оператору — жилому человеку — чтобы тот принял решение, нужно вызвать какие-то службы или нет», — объясняет программист Дмитрий Жучков.

Новосибирск уже в 11-й раз становится самым инновационным городом России. Сегодня здесь представлено множество прогрессивных разработок в различных сферах. Например, образцы из области информационных технологий и искусственного интеллекта.

Причем, скачок отечественных технологий должен быть ощутим не только в масштабах страны, но и на уровне каждого жителя. Особое внимание уделяют медицине. Вот, например, протезы суставов из высокопрочных материалов.

«Срок службы такой пары трения порядка 15-20 лет. Что снижает необходимость ревизионных операций и, соответственно, улучшает качество жизни наших пациентов. У нас уже проведены более пяти тысяч операций успешных», — говорит заместитель технического директора по науке и развитию компании «НЭВЗ-Керамикс» Екатерина Семанцова.

Упор и на военную промышленность. Внешне эти дроны-камикадзе ничем не отличаются от обычных, но при этом гораздо умнее. Квадрокоптеру для полета больше не нужен GPS сигнал, винтами управляет искусственный интеллект, сам распознает вражескую технику и наносит удар.

«Мы будем пытаться с помощью каких-то менее требовательных методов работать с автопилотом и наведения на цель. Потому что дрон-камикадзе у нас одноразовый. И нам наиболее интересно удешевить его производство», — говорит Семен Савельев.

Причем, отечественные авиастроители совершенствуют не только современные летательные аппараты. В России планируют возродить производство дирижаблей. Такой воздушный флот должен обеспечить развитие Арктики.

«Чем уникален циклороторный движитель? Он за долю секунды перенаправляет поток воздуха на 360 градусов. За счет этого мы можем очень точно и оперативно управлять положением дирижабля. Создание в России дирижабельных транспортных систем грузоподъемностью от 30 до 200 тонн», — говорит советник директора Института теплофизики по прикладной деятельности СО РАН Игорь Ким.

Выращивать растения прямо из воздуха предлагают ученые Нижегородского агротехнологического университета. Для этого они разработали уникальный стенд, это — специальная камера с регулируемым микроклиматом. В ней скорость роста микрозелени почти в три раза быстрее. Учебные стенды планируют устанавливать в российских школах.

«Создаются все условия для быстрого роста растений. Чтобы дети могли, управляя спектром, длительностью светового дня, температурой и влажностью, повыращивать растения, ну и, в конце концов, сделать какую-то научную работу», — говорит профессор Нижегородского агротехнологического университета Александр Ветчинников.

Деловая программа «Технопрома» включает более 200 мероприятий, круглые столы и сессии. Интерес огромный и не только в России: на форум приехали представители 38 стран.

«Посмотрел на те разработки наших компаний российских. Мне, конечно, были интересны новинки радиоэлектроники, очень интересные стенды. Очень интересные стенды представлены нашими друзьями белорусами», — говорит посетитель Тимур Курбанов.

Ожидается, что в форуме примут участие более 35 тысяч человек, в том числе в онлайн-режиме.

«Здесь каждый преследует какие-то свои цели в русле усиления политической и технологической независимости Родины. У нас, собственно, своя задача в этой стратегической большой цели: обеспечить промышленность Родине высокоскоростными шпинделями для обработки алюминиевых сплавов, средних сплавов, стали и чугуна», — говорит представитель группы компаний «Центра эффективных производственных решений» Виталий Ребешкин.

Причем, по поручению президента нужно обеспечить не просто технологический суверенитет страны, но и выйти в лидеры. На развитие отечественной науки до 2030 года государство готово потратить грандиозную сумму — пять триллионов рублей.