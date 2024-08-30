Под Петербургом стартовал Международный фестиваль мультимедиа-искусства

Гатчинский парк под Петербургом на несколько дней, а вернее — ночей, превратился в музей современного искусства под открытым небом. Живописный дворцовый комплекс времен Екатерины стал своего рода холстом для живописи современной. Световые проекции, инсталляции, театр теней и многое другое. Все это представили десятки медиа-художников из разных стран. Корреспондент «Известий» Алексей Шанев увидел, как по-новому раскрылось историческое пространство.

Море света, спецэффектов и музыки превратили Гатчинский парк в грандиозную площадку современного искусства. А Иорданский фасад дворца — в чистый холст, только вместо красок — компьютерная графика и анимация.

Одни художники превратили дворец в гигантские стопки книг, другие за считанные минуты показали человека будущего, раздвигающего привычные рамки. Все это позволило взглянуть на классическую архитектуру под другим углом.

«Я впервые вижу Гатчинский дворец в цветовом формате необычном, по-другому, непривычно. Как днем вы приходите и смотрите на дворцы», — говорит Светлана, посетительница фестиваля.

«Все иначе видится, все ощущается, это прям вообще другая атмосфера», — говорит другая посетительница Юлия.

Почти 50 инсталляций создали художники из России, Китая, Индонезии и Испании. У каждого творческого коллектива — свой неповторимый почерк, свои приемы.

«Люди из Индонезии мыслят более яркими красками, люди из Санкт-Петербурга зачастую делают что-то более черно-белое. Ну, это наверное зависит от погоды, в которой мы живем, от климата и от эстетики. Но, в целом, мы находим общий язык», — говорит Ольга Аршанская, директор фестиваля «Ночь света».

Авторам удалось создать своеобразный музей современного искусства под открытым небом. Маршрут длиной пять километров, на протяжении которого художники удивляют, а порой и шокируют посетителей. Вот, благодаря игре света кажется, что дерево ожило и сейчас куда-то уйдет.

Даже мост стал не просто элементом ландшафтного дизайна, а инсталляцией, которую создали студенты академии имени Штиглица, и называется она — ни за что не — Стержень! Вот эти красные подсвеченные паруса символизируют испытания, с которыми мы каждый день сталкиваемся. И чтобы их преодолеть, нам порой, действительно, нужен стальной стержень.

Вообще главная тема этого, шестого по счету, фестиваля — человек, с его проблемами, чувствами и поиском себя и его местом в мире. И даже за его рамками, как подобает художникам.

«Как если бы кто-то с другой планеты попытался увидеть и изобразить человека, как это могло выглядеть. Получилось, что получилось», — говорит Даник Пиктурный, режиссер инсталляции.

В прошлом году фестиваль Ночь света собрал 15 тысяч зрителей. В этом организаторы ожидают вдвое больше. И не только благодаря технологиям, но и смыслам, которые художники вложили в работы. Чтобы понять некоторые, нужно внимательно их рассмотреть. Ну, а для других — просто представить себя ребенком, играющим с кошкой, пусть и виртуальной.