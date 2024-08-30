Супруга привезла из США своего партнера по бальным танцам, с которым победила в чемпионате мира.

Российский музыкант и рэпер Мот гордится достижениями своей супруги Марии Мельниковой, которая завоевала первое место на чемпионате мира по спортивным бальным танцам. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru во время презентации своего нового альбома «Август навсегда».

«Когда ты не просто засыпаешь, а ты засыпаешь в статусе мужа чемпионки мира — это совсем другие ощущения», — поделился он.

Соревнования проходили в Нью-Джерси, США. Мельникова выступила под российским флагом и одержала победу вместе с партнером Остином Джонсоном. Который, кстати, как и супруга певца, пришел на презентацию альбома Мота.

«Поэтому сегодня мы, в том числе, показываем американцем, как мы умеем делать музыку, и как в Москве умеют отдыхать», — улыбнулся рэпер.

Бальными танцами Мария занимается с детства. Завоевать первое место в подобного рода соревнованиях для нее было заветной мечтой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэп-исполнитель Мот обратился к подросткам.