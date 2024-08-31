Без России нельзя: Индия отвергла предложение Украины о «саммите мира»

Нарендра Моди отказался собирать конференцию по урегулированию российско-украинского конфликта на территории его страны.

Индийский премьер Нарендра Моди отверг предложение Киева провести вторую международную конференцию по урегулированию украинского кризиса на территории его страны. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg.

Такой вариант предложил неделю назад Зеленский на переговорах с главой индийского правительства в Киеве. Стороны тогда подписали соглашение о партнерстве, о деталях которого после визита в Киев Моди проинформировал Москву.

Нью-Дели скептически относится к любым мирным инициативам без отражения позиции России, признали источники агентства Bloomberg. Впрочем, и не удивительно, учитывая провал, которым окончилась первая конференция в Швейцарии, прошедшая в середине июня.

Россия неоднократно заявляла, что искать варианты разрешения украинского конфликта без участия Москвы — нелогично и бесперспективно.