Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Ему вменяется статья о публичном оправдании терроризма.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Алексея Панина*. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Алексея Панина*. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — уточняется в Telegram-канале прокуратуры.

Уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма было возбуждено в отношении Панина в 2022 году, когда он разместил на своей странице в социальной сети сообщение, одобряющее удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту.

Актер уже несколько лет проживает за пределами России. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет проверит высказывания актрисы Яны Трояновой* о русских детях.

* — признаны иностранными агентами в России; внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда

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