Президент РФ Владимир Путин отметил рост сельского хозяйства и промышленности в Вологодской области на встрече с врио главы региона Георгием Филимоновым.

В своем отчете Филимонов сообщил главе государства, что с октября прошлого года Вологодская область поднялась с 33-го места на 12. По оценкам проектного офиса Правительства РФ, регион занял первые места по нацппроектам «Образование», «Экология», «Производительность труда», «Экономика культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Международная кооперация и экспорт.

Также врио губернатора сообщил, что финансовая поддержка сельского хозяйства в области выросла до 4,5 миллиарда рублей.

«У вас подрастает все — и сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла, так что в целом основное все», — подытожил Путин.

Недавно о значительном росте сельхозпроизводства президенту рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Перед этим президент осмотрел садоводческое хозяйство в селе Герменчик, где выращивают и перерабатывают яблоки, в частности, делают пастилу без сахара.

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