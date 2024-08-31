«Не смог затормозить»: жена Диброва попала в ДТП в Турции

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Жена Диброва Полина попала в ДТП на отдыхе в Турции

«Не смог затормозить»: жена Диброва попала в ДТП в Турции

Фото: Instagram* / polinadibrova

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Этот отпуск для супруги телеведущего оказался очень небезопасным. Помимо аварии с Полиной чуть не стряслась еще одна беда.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва на отдыхе в Турции чуть не разбилась в ДТП. О жутком случае Полина рассказала в социальной сети, отметив — за эту поездку не раз с ней могло случиться страшное.

За границу Диброва отправилась с детьми и подругами. Там вся компания отдыхает, загорает, плавает в море. Однако отпуск не раз был омрачен. Сначала на ее голову чуть не упал десятикилограммовый блин для штанги, а после она чуть не умерла в аварии.

«За это путешествие я дважды попала в опасную ситуацию. Первая произошла в зале, когда незакрепленный блин десяти килограммов соскользнул у мужчины и упал в десяти сантиметрах от моей головы. А после трансфер попал в аварию. Не смог затормозить, и мы летели в ограждение», — с ужасом вспомнила Диброва.

Она задалась вопросом, к чему это все могло случиться - вдруг, предупреждение о чем-то. Но, немного поразмыслив, Диброва отпустила ситуацию и продолжила наслаждаться отдыхом, жарким солнцем и вкусными фруктами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущий Леонид Якубович спас коллегу Дмитрия Диброва во время инсульта.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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