Яркие и необычные ощущения: найдена малоизвестная эрогенная зона у мужчин

По мнению экспертов одного из брендов интимных игрушек, эту точку найти проще, чем точку G у женщин.

Помимо полового органа у мужчин есть еще эрогенная зона, которая подарит яркие и необычные эмоции. О ней изданию Daily Star рассказали эксперты одного из брендов интимных игрушек.

Так, по словам экспертов, ее найти даже проще, чем точку G у женщин, а находится она на уздечке с нижней стороны пениса - ее еще иногда называют «струна банджо». Возбуждающей она стала из-за того, что там находится большое количество нервов. Поэтому при правильной стимуляции мужской оргазм будет таким же сильным и ярким, как и у женщин.

Чтобы при помощи «струны банджо» мужчине доставить удовольствие, нужно все делать медленно, плавно и аккуратно, постепенно наращивая интенсивность. К примеру, сначала едва касаться обозначенной зоны пальцами, языком или ладонью, а после темп увеличивать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие действия могут навсегда вызвать отвращение у партнера.