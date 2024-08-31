Яркие и необычные ощущения: найдена малоизвестная эрогенная зона у мужчин

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Daily Star: одной из эрогенных зон у мужчин является струна банджо

Яркие и необычные ощущения: найдена малоизвестная эрогенная зона у мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Sabrina Vani

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По мнению экспертов одного из брендов интимных игрушек, эту точку найти проще, чем точку G у женщин.

Помимо полового органа у мужчин есть еще эрогенная зона, которая подарит яркие и необычные эмоции. О ней изданию Daily Star рассказали эксперты одного из брендов интимных игрушек.

Так, по словам экспертов, ее найти даже проще, чем точку G у женщин, а находится она на уздечке с нижней стороны пениса - ее еще иногда называют «струна банджо». Возбуждающей она стала из-за того, что там находится большое количество нервов. Поэтому при правильной стимуляции мужской оргазм будет таким же сильным и ярким, как и у женщин.

Чтобы при помощи «струны банджо» мужчине доставить удовольствие, нужно все делать медленно, плавно и аккуратно, постепенно наращивая интенсивность. К примеру, сначала едва касаться обозначенной зоны пальцами, языком или ладонью, а после темп увеличивать.

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