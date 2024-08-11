«Антиреклама секса»: какие ваши действия навсегда вызовут отвращение у партнера

С годами поддерживать регулярную интимную жизнь в отношениях становится все сложнее.

В долгосрочных отношениях партнера нельзя принуждать к сексу или шантажировать его им. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, ведущий психотерапевт и заведующая отделением «Он клиник», член Международной ассоциации урологов-сексологов Юлия Ковальчук в беседе с НТВ.

Для партнера подобные действия будут унизительны и сильно заденут его чувства. Сексолог считает, что после такого избранник с большей вероятностью вас бросит.

«Это ва-банк, который задевает эго и унижает. Если партнер вами ну очень дорожит, я даю 5%, что это поможет сподвигнуть его на какие-то действия. Но, скорее, он обидится и уйдет», — говорит Ковальчук.

Специалист уверяет, что долгосрочные отношения требуют большой работы обоих партнеров. Чтобы сохранить отношения, вам необходимо уметь хотя бы две-три точки соприкосновения. Это могут быть, например, любовь к путешествиям, совместная готовка или же какой-то вид спорта, который вам обоим по душе. Важно, чтобы партнерам было интересно обмениваться чем-то новым друг с другом, отмечает сексолог.

По ее словам, совместное приятное времяпрепровождение способствует выработке окситоцина в организме, а также подключению зеркальных нейронов. Все это сближает людей на биохимическом уровне.

Что касается секса, то в долгих отношениях он уже не является проявлением любви. Это лишь одна из потребностей, которую партнеры договорились удовлетворять.

Конечно, бывает и такое, когда со временем интим перестает быть интересным в отношениях. По этой причине, напоминает сексолог, вы имеете полное право вносить в эту сферу немного новизны.

Есть несколько фишек, которые помогут задать мотивацию вашему заскучавшему партнеру. Например, вы можете ненавязчиво хвалить любимого.

«Хорошая мотивация для заскучавшего партнера — ненавязчиво хвалить его. Не принуждать к сексу, а косвенно внушать, обронить какую-нибудь фразу типа: „Я горжусь тобой. Ты молодец“, пригласить куда-нибудь провести время вместе. Если же будете давить, сделаете антирекламу секса», — сказала эксперт.

Если речь идет конкретно о женщине, то мужчина сможет сподвигнуть ее к сексу, если будет вознаграждать ее.

«К примеру, партнерша проявила инициативу или подарила классные впечатления, за это она получает от партнера подарок, что служит положительным подкреплением к подобным действиям. Но это должно быть сделано с юмором, корректно, а не положил на тумбочку: „Вот тебе плата!“» — сказала Ковальчук.

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