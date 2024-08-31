Имеют право: в НАТО сделали дерзкое заявление о нападении ВСУ на Курскую область

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Столтенберг назвал российских солдат законной целью ВСУ

Имеют право: в НАТО сделали дерзкое заявление о нападении ВСУ на Курскую область

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Осуждений украинской атаки на мирный регион не прозвучало и по итогам Совета НАТО-Украина.

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не нарушает международное право. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Die Welt.

«Российские солдаты, танки и базы являются законными целями в соответствии с международным правом», — подчеркнул генсек.

По его словам, «у Украины есть право на самозащиту», которое не ограничивается государственной границей России.

Столтенберг заключил, что операция ВСУ в Курской области сопряжена с определенными рисками, однако остается личным делом руководителей киевского режима.

В среду, 28 августа, состоялось заседание Совета НАТО-Украина, которое созвал генсек Североатлантического альянса по инициативе Киева. На нем члены Совета обсудили дальнейшую поддержку украинской армии и сошлись на мнении о необходимости продолжать поставлять ВСУ боеприпасы и вооружение.

В официальном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО решительно осуждает российские удары по территории Украины, при этом про атаку ВСУ на мирные районы Курской области в Альянсе ничего не сказали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответ на удары европейским оружием по России будет жестким.

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