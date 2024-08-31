Четверых строителей арестовали за взятки при выполнении контрактов Минобороны

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 20 0

Сотрудники стройкомпании выполняли работы по ремонту военной больницы.

Четверых строителей арестовали за взятки при выполнении контрактов Минобороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четверых бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний подозревают в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации ведомства, в мае 2021 года между Минобороны России и военно-строительной компанией был заключен госконтракт на строительство и ремонт многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. В качестве субподрядчика при выполнении контракта было привлечено общество с ограниченной ответственностью.

«В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителя военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации», — уточняется в Telegram-канале СК.

В настоящий момент по подозрению в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьями и даче взяток и злоупотреблении должностными полномочиями арестованы трое сотрудников компании, а также ее генеральный директор.

Следователи продолжают расследование по факту этого преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подозрению в получении взятки был арестован ИО заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. По инкриминируемым ему преступлениям чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Четырем знакам уготован подарок: любовный гороскоп на осень 2024

Последние новости

17:40
Появились последние кадры с пропавшим на Камчатке вертолетом Ми-8
17:26
«Сирена, а потом — бахи»: жители Белгорода рассказали детали ракетной атаки ВСУ
17:12
Четверых строителей арестовали за взятки при выполнении контрактов Минобороны
17:00
Во Франции инициировали импичмент президента Макрона
16:48
«Со мной интересно»: что известно о новой любовной мишени Тимати
16:34
«Используют их для атаки»: Западу безразлично убитое ВСУ мирное население РФ

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«Свожу счеты с шоу-бизнесом»: Киркоров анонсировал выход музыкального фильма
«Попытка посеять панику»: в США отреагировали на атаку ВСУ по Белгородской области
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака