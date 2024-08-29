Временного заместителя главы Севастополя Горлова арестовали за взятку

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

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Исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова арестовали за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября 2024 года», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Горлова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ — «Получение взятки», причем в особо крупном размере. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об увольнении своего заместителя .

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — написал в своей социальной сети глава города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подозрению в получении взятки был арестован замглавы одного из департаментов Министерства науки и высшего образования Дмитрий Журавлев.

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