«Какой задротыш»: общение Ксении Бородиной с дочкой попало на видео

Фанаты телеведущей стали сомневаться в качестве ее психологического образования.

Российская телеведущая, а также дипломированный психолог с красным дипломом МГУ Ксения Бородина очень нежно называет свою младшую дочь «задротышем». Этот безобидный комментарий в адрес девочки заставил фанатов звезды усомниться в качестве образования звезды.

В комментариях под видео люди разделились на две когорты. Одни ставят под сомнение ее диплом психфака МГУ. Другие защищают Ксению, ведь она обычный человек. Есть еще ценители моды, которые подметили оригинальную сумку премиального бренда у старшей дочки Бородиной.

В любом случае, красный диплом Ксении не ставит ей никаких запретов на использование жаргонизмов или «низкого стиля» в обычной жизни. Подписчики Ксении, как умные и проработанные люди, должны были понять: таким образом она показывает, что все мы равны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о новых отношениях Бородиной.

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