«Какой задротыш»: общение Ксении Бородиной с дочкой попало на видео

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 40 0

Ксения Бородина ласково назвала дочь задротышем

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фанаты телеведущей стали сомневаться в качестве ее психологического образования.

Российская телеведущая, а также дипломированный психолог с красным дипломом МГУ Ксения Бородина очень нежно называет свою младшую дочь «задротышем». Этот безобидный комментарий в адрес девочки заставил фанатов звезды усомниться в качестве образования звезды.

В комментариях под видео люди разделились на две когорты. Одни ставят под сомнение ее диплом психфака МГУ. Другие защищают Ксению, ведь она обычный человек. Есть еще ценители моды, которые подметили оригинальную сумку премиального бренда у старшей дочки Бородиной. 

В любом случае, красный диплом Ксении не ставит ей никаких запретов на использование жаргонизмов или «низкого стиля» в обычной жизни. Подписчики Ксении, как умные и проработанные люди, должны были понять: таким образом она показывает, что все мы равны. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о новых отношениях Бородиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Четырем знакам уготован подарок: любовный гороскоп на осень 2024

Последние новости

23:22
Несовместимые с жизнью травмы: названа причина смерти пропавшей в Турции россиянки
22:54
«Какой задротыш»: общение Ксении Бородиной с дочкой попало на видео
22:26
«Чем дальше, тем будет труднее»: Лавров о переговорах между Москвой и Киевом
21:54
Окурок помог раскрыть преступление 40-летней давности
21:28
Нарушение Женевских конвенций: Чехия ответит за атаку ее «вампиров» на Белгород
21:06
Ушел из жизни актер из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль»

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Нарушение Женевских конвенций: Чехия ответит за атаку ее «вампиров» на Белгород
На борту пропавшего на Камчатке вертолета был финансовый директор РФС Замятин
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака