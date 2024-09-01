Во имя спасения будущих жизней: герои через 20 лет после теракта в Беслане

Многие из тех, кому удалось выбраться из этого спортивного зала, уже детьми осознали всю ценность жизни…. и сделали свой выбор.

На этой неделе в Ингушетии были задержаны шесть сторонников радикальной группировки, которые готовили теракт по сценарию нападения на Дагестан, когда были атакованы православные храмы и синагоги, а также полицейские. Был изъят внушительный арсенал, самодельное взрывное устройство и дополнительные компоненты. Объектом нападения должен были стать православный храм и мужской монастырь в городе Сунжа, на самой границе Ингушетии и Чечни. При этом цель, что у отрядов ВСУ зашедших в Курскую область, что у этих строителей халифата — дестабилизировать обстановку в России. На Кавказе кроме межэтнических, очевидный упор делается на попытки вызвать межрелигиозные противоречия.

В эти дни мы вспоминаем трагические события 2004 года, когда банда исламистов напала на школу в Беслане. Северная Осетия преимущественно — христианская республика. Мы не знаем, сколько мирных жителей Курской области погибло. И не узнаем, пока не будут зачищены от ВСУ все территории. В Беслане погибли 334 человека, больше половины — дети. Потерпевшими были признаны 1315 человек. Их жизнь разделилась на «до и после». И хоть прошло 20 лет, боль со временем притупилась, но никуда не ушла. Роман Польшаков встретился с бывшими заложниками и теми, кто их спасал, не щадя своей жизни.

На этом фото семилетний Георгий Ильин. Была вторая школьная линейка в его жизни. 3 сентября это фото облетело весь мир. Пару лет спустя, в Сан-Марино установили скульптуру посвященную трагедии Беслана. В этом году ее копию, поставили во дворе школы № 1 Беслана.

«Честно не очень люблю эту фотографию. Прямо вот максимально. Чисто случайно узнали с интернета сестра увидела. Не особо лезу во все эти события, потому что не особо радостно в них лезть», — признается бывший заложник, врач анестезиолог-реаниматолог Георгий Ильин.

20 лет назад, после взрывов, Георгий выпрыгнул из окна спортзала. Дальше он жил с твердой уверенностью, что после школы пойдет либо в спецназ, либо станет врачом. В итоге выбрал второе.

«И то способствовало этому, и какие-то свои личные желания. Хотелось людям помогать. Анестезиолог-реаниматолог. В реанимации работаю. Живу, как и все остальные. Женат», — скромно рассказывает о себе Георгий.

В памятные даты в Беслан приезжает еще один врач, сердечно-сосудистый хирург, и так же бывший заложник — Заурбек Козырев. Ему тогда было десять лет.

«Помню, как на духу, как будто это было вчера, потому что тяжело забыть это все», — говорит бывший заложник, сердечно-сосудистый хирург Заурбек Козырев.

1 сентября 2004 года. Беслан. Линейка только-только началась, как прозвучали выстрелы. Террористы загнали больше 1000 человек в спортзал школы и сразу же его заминировали. Под дулом автоматов держали заложников без еды и воды три дня.

«Стреляли в упор с автомата, несколько людей возле меня убили. Некоторых сажали руки за спину, ну, как сказать, вот так, и пулю пускали в затылок, кого-то в упор расстреливали», — вспоминает ужасы тех дней Заурбек.

«Все запомнилось, и как человек, первый труп передо мной появился, и как воду не давали, и как в потолок стреляли и как с ума сходили… Все запомнилось… Как стояли боевики на нажимных панелях. Как листики… Как мочу, извините меня, пили… Как листики ели от цветков. Все запомнилось», — рассказывает Георгий Ильин.

Все три дня с террористами шли переговоры. На второй день отпустили нескольких женщин с грудными детьми. И все. А на третий день в 13:05 прозвучал взрыв, за ним еще один.

«Альфа» и «Вымпел» готовились к штурму. У всех групп были свои сектора.

«Выдвинулся вод сюда. Пули свистят, люди падают заложники. Люди разбегались, да», — вспоминает моменты штурма ветеран Управления «В» ЦСН ФСБ России Вячеслав Бочаров.

Вячеслав Бочаров — смог спасти несколько раненых:

«Кто был живой, девочку, женщину которая шевелится. Я их вытаскивал и размещал в раздевалку».

Успел уничтожить двоих террористов, зашел в основное здание школы, чтобы обеспечить проход своей группы. Но получил тяжелое ранение. Вот его эвакуируют.

«Разумовский со своим подразделением выдвинулся чуть раньше и по ним был шквальный огонь в результате чего практически все подразделение было ранено, а он сам погиба», — рассказывает ветеран Управления «А» ЦСН ФСБ России Виталий Демикин.

Герою России посмертно, Дмитрию Разумовскому, установили памятник там, где он жил в последние годы в Зеленограде, улица и школа рядом носят его имя, и в родном для него Ульяновске — тоже стоит памятник.

«Я знаю, что он на нас смотрит что он нас оберегает с детьми поэтому я бы сказала просто спасибо».

Вдова Дмитрия, Эрика — в дни памяти каждый год старается приезжать в Беслан.

«Он зашел в лифт и двери лифта закрылись. И вот, ну, в общем, у меня началась просто какая-то сплошная истерика, началась и слезы, и ну, это не при нем, конечно. И как-то было очень тяжело вот именно в этот момент. Хотя раньше такого в командировки были бесконечные, я всегда спокойна», — рассказывает вдова Героя России Дмитрия Разумовского Эрика.

«Я кое-как в этом хаосе, сумбуре, истерии… Все было в замедленной съемке. Отсюда я так потихоньку двигался и на этом месте потерял сознание. Люди ползли, через некоторых перескакивали, если ты не можешь перескочить на тебя садятся, чтобы выскочить. Даже вспоминать не хочется что было, настолько слезы наворачиваются», — подчеркивает бывший заложник Заурбек Козырев.

Спортзал уже был в огне… На плечах спецназа к зданию школы бросились местные жители…

«Надо было быстрее брать на руки, и вот так подносили, представьте, окровавленный, без сознания, но живой. И вот здесь мужики, они столько жизней спасли. Мы защищены вот так в дыму, поднимаем, живой, вытаскиваем и дальше», — вспоминает ветеран Управления «В» ЦСН ФСБ России Владимир Силантьев.

Часть заложников террористы загнали в столовую и выставили живым щитом… Вход в столовую. Здесь были мешки с песком. Террористы оборудовали пулеметное гнездо и полностью просматривали и простреливали первый этаж и вход в школу. Спецназовцы двигались и работали под шквальным огнем.

Здесь завязался самый ожесточенный бой. Спецназ заходил на кухню и со стороны коридора… и из окон. Первая задача была — прикрыть детей… Герой России посмертно Андрей Туркин, ценой собственной жизни спас десятки заложников. В том числе и Анну Цалоеву.

«При мне было, когда Туркин закрыл собой гранату, он нас всех спас в столовой, потому что… Я, если честно, это помню как-то отрывисто, каким-то мельком, потому что он вроде появился… Я очень хорошо помню, как появился парень, с красивыми глазами, безумно красивый парень, и тут он исчезает. Потом я ничего не поняла. Думаю, а куда он пропал? А потом взрыв. Потом уже, когда я узнала о том, что у нас там взорвали гранату, у меня уже это все сложилось в единую картину, до этого я не понимала. Я видела, как он это сделал, да», — вспоминает бывшая заложница, сердечно-сосудистый хирург Анна Цалоева.

После школы Анна тоже посвятила себя спасению других.

«Кардиохирургией, я загорелась можно сказать из-за Козырева Заура», — заявляет Анна.

Сам Заур признается — с детства хотел стать силовиком. Может даже «альфовцем». Но… теракт. Из его сердца хирурги достали осколок, который сейчас хранится в музее сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Заур сам провел уже больше тысячи операций, и до сих пор не понимает, как выжил с этим осколком.

«Протянул мне руку и говорит, вот это твой осколок, мы вытащили из твоего сердца, я его так посмотрел, обоюдо-острый осколок, большой. Я удивлялся, как я выжил с этим осколком в сердце, тем более там сердце десятилетнего летнего ребенка», — говорит Заур.

Операцию проводил легендарный кардиохирург Лео Бокерия.

«Я ему сделал операцию на остановленном сердце с искусственным кровообращения, как мы делаем, извлек эту пулю. Зашил разрез, который я же сделал, чтобы достать пулю, закрыли грудную клетку. И через несколько дней он выписался. И он же тоже врачом стал, знаете, да. И я очень этому обрадовался», — рассказывает о сложной операции кардиохирург, профессор, академик РАН.

Лео Бокерия тогда посоветовал десятилетнему Зауру стать врачом. А через 15 лет Заур уже работал с ним в ординатуре.

20 лет назад заложников спасали и спецназовцы, и местные жители, и сотрудники МЧС, и врачи… Трагедия сплотила всю страну…. Многие из тех, кому удалось выбраться из этого спортивного зала, уже детьми осознали всю ценность жизни…. Сделали выбор — спасать других, как недавно спасли их.